Глава российской республики раскрыл серьезные последствия атаки ВСУ

Пушилин: В результате атаки ВСУ погиб один мирный житель, еще восемь пострадали

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале рассказал о серьезных последствиях очередной массированной атаки ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Красногвардейском районе Макеевки в результате удара вражеского беспилотника по объекту гражданской инфраструктуры погибла женщина 1977 года рождения.

Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них пять женщин и трое мужчин.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Пушилин.

Помимо объекта гражданской инфраструктуры, в городе повреждены легковые автомобили.

Ранее Министерство обороны России раскрыло подробности пятичасовой попытки ВСУ атаковать беспилотниками регионы страны.