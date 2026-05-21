Профессор Миршаймер: Нет сомнений в том, что Россия выигрывает в конфликте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя. Мрачный прогноз для украинских войск сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube.

По его словам, нет сомнений в том, что Россия «выигрывает в конфликте». «Даже если бы СВО остановили прямо сейчас, они [русские] уже победили бы. Украинцам не удастся вернуть территории. Кроме того, если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя, то увидите, что ВСУ проигрывают», — высказался Миршаймер.

Эксперт также добавил, что у Киева не хватает войск, чтобы прикрыть линию фронта.

Ранее экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страна оказалась в тяжелом финансовом положении и за это следует поблагодарить лидера государства Владимира Зеленского.