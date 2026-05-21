Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:22, 21 мая 2026Экономика

Россельхознадзор ограничил ввоз одного товара из Армении

Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на ввоз цветов из Армении
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ограничения начнут действовать с 22 мая текущего года и до окончания инспекции тепличных хозяйств, а также завершения анализа ее результатов.

«Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России», — добавили в Россельхознадзоре.

На сегодняшний день, несмотря на гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных объектов продолжается.

Так, при ввозе 96,2 миллиона штук цветов было обнаружено 135 случаев, что составляет 77 процентов от общего количества выявлений за весь прошлый год.

Ранее стало известно о том, что сразу четыре страны резко нарастили импорт российской кукурузы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «То, что он нас пытается пугать — это не для меня». Лукашенко в военной форме посоветовал Зеленскому сделать правильные выводы

    Президент Нигерии опроверг переименование страны в Соединенные Штаты

    Женщина купила дворец в Беларуси всего за 2,3 тысячи российских рублей

    Россияне назвали лучшего лидера стран СНГ

    Трамп объявил о переброске в Польшу тысяч военных США

    Москвичи стали зарабатывать на недвижимости в разы меньше

    Россельхознадзор ограничил ввоз одного товара из Армении

    Зеленского уличили в замалчивании важной темы

    Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

    В США сделали мрачный прогноз для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok