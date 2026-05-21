Россельхознадзор ограничил ввоз одного товара из Армении

Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на ввоз цветов из Армении

Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ограничения начнут действовать с 22 мая текущего года и до окончания инспекции тепличных хозяйств, а также завершения анализа ее результатов.

«Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России», — добавили в Россельхознадзоре.

На сегодняшний день, несмотря на гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных объектов продолжается.

Так, при ввозе 96,2 миллиона штук цветов было обнаружено 135 случаев, что составляет 77 процентов от общего количества выявлений за весь прошлый год.

