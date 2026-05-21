Четыре страны резко нарастили импорт российской кукурузы

«Агроэспорт»: Поставки российской кукурузы в Иран подскочили почти на 90 %

В 2,2 раза выросли с начала года по 10 мая поставки российской кукурузы на внешние рынки. Об этом заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Его процитировало ТАСС.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то экспорт ячменя подскочил на 70 процентов, а пшеницы — на 30 процентов.

Как уточнил Ильюшин, Иран увеличил закупки российской кукурузы на 86 процентов, а Китай — на 44 процента. Что касается Казахстана и Турции, то они нарастили закупки в 38 и 9 раз соответственно.

Экспорт ячменя на иранский рынок удалось нарастить в 5,5 раза, а в Турцию — в 18 раз. Закупки этой агрокультуры Китаем выросли на 82 процента.

На 78 процентов выросли поставки российской пшеницы в Судан. Египет купил этих зерновых на 19 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, экспорт в Турцию вырос в три раза, в Кению и Казахстан в шесть раз, в Азербайджан — больше чем в восемь раз.

С января по апрель 2026 года суммарные объемы поставок российской агропродукции в Турцию выросли на 54 процента в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025-го.