Захарова оценила публикации западных СМИ о подготовке российского визита в Китай

Захарова назвала жалкими фейками вбросы Запада про подготовку визита РФ в Китай

Распространяемые западными СМИ недостоверные сведения о подготовке визита российской делегации в Китай вызывают «улыбку жалости». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат обратила внимание на публикации, где говорится, что прошедший визит якобы «готовился в спешке» из-за недавних китайско-американских переговоров. Захарова назвала такие заявления дезинформацией.

«Честно говоря, это уже даже не смешно. Это вызывает улыбку жалости к тем, кто на Западе решил так поглумиться над своей аудиторией» — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Путин завершил свой двухдневный визит в Китай. В аэропорту российского президента провожали бойцы роты почетного караула и школьники с флагами России и Китая.