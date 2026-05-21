Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 21 мая 2026Россия

Российский боец СВО 20 километров прошел со сломанной ногой

RT: Российский боец СВО 20 километров прошел со сломанной ногой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Кот 20 километров прошел со сломанной ногой. Его историю публикует RT.

«Сломал ногу, но по команде мы должны в полной выкладке с рюкзаками выйти на марш 25 километров. Как и перед любой задачей командир спрашивает, готов или не готов, и по каким причинам не готов. Меня, естественно, спрашивают. Я сказал, что готов — перетянлся бинтом, влез в берцы и пошел», — вспомнил военнослужащий.

По его словам, он не сдавался до последнего. «Нога сломана, но я прошел 20 километров. До момента привала, когда я решил снять берцы, а оттуда сразу хлынула кровь, нога разбухла, и уже в берец я влезть не смог», — добавил он.

На опубликованных каналом кадрах видно, как боец идет по проселочной дороге с рюкзаком за спиной. Снимавший его сослуживец спрашивал: «Ну, что ты сдаешься?». На это Кот отвечал твердое: «Нет».

Ранее сообщалось, что российские бойцы 17 километров, под обстрелами, на руках выносили командира роты 121-го мотострелкового полка 69-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Оникс. Мужчина не пережил прилет снаряда Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Куба применила белорусскую «Печору» на учениях

    Перечислены самые модные вещи у зумеров

    Нападающего «Зенита» не допустили до подготовки к ЧМ-2026

    Названо не имеющее аналогов в мире российское оружие

    Российский боец СВО 20 километров прошел со сломанной ногой

    В Москве появятся огромные леопардовые слизни-хищники

    Еврокомиссия предсказала масштабы инфляции и безработицы в России

    В России уточнили сведения о приостановке проекта нового самолета

    В Москве назвали готовой объем производства машин одного автобренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok