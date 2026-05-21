RT: Российский боец СВО 20 километров прошел со сломанной ногой

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Кот 20 километров прошел со сломанной ногой. Его историю публикует RT.

«Сломал ногу, но по команде мы должны в полной выкладке с рюкзаками выйти на марш 25 километров. Как и перед любой задачей командир спрашивает, готов или не готов, и по каким причинам не готов. Меня, естественно, спрашивают. Я сказал, что готов — перетянлся бинтом, влез в берцы и пошел», — вспомнил военнослужащий.

По его словам, он не сдавался до последнего. «Нога сломана, но я прошел 20 километров. До момента привала, когда я решил снять берцы, а оттуда сразу хлынула кровь, нога разбухла, и уже в берец я влезть не смог», — добавил он.

На опубликованных каналом кадрах видно, как боец идет по проселочной дороге с рюкзаком за спиной. Снимавший его сослуживец спрашивал: «Ну, что ты сдаешься?». На это Кот отвечал твердое: «Нет».

Ранее сообщалось, что российские бойцы 17 километров, под обстрелами, на руках выносили командира роты 121-го мотострелкового полка 69-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным Оникс. Мужчина не пережил прилет снаряда Вооруженных сил Украины.