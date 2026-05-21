В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

Песков назвал лживой информацией публикации об обучении в КНР российских военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лживой информацией публикации западных СМИ о якобы обучении в КНР российских военных. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал воспринимать очень дозированно подобные лживые сообщения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке сообщило, что Китай в конце прошлого года якобы тайно обучил около 200 российских военных, большинство из которых — инструкторы. Сообщалось, что в рамках соглашения Россия якобы также должна обучить сотни китайских военнослужащих на своих военных объектах.