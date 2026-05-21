Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 21 мая 2026Мир

В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

Песков назвал лживой информацией публикации об обучении в КНР российских военных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лживой информацией публикации западных СМИ о якобы обучении в КНР российских военных. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал воспринимать очень дозированно подобные лживые сообщения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке сообщило, что Китай в конце прошлого года якобы тайно обучил около 200 российских военных, большинство из которых — инструкторы. Сообщалось, что в рамках соглашения Россия якобы также должна обучить сотни китайских военнослужащих на своих военных объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Весь мир обсуждает визит Путина в Китай. Что о нем говорят и почему для Пекина президент России оказался важнее Трампа

    Администрацию Трампа обвинили во вспышке Эболы

    Украина начала применять приманки «Майя» со Starlink

    Сын миллионера за рулем кабриолета устроил массовое ДТП. Он называл россиян нищетой, а после аварии уехал выпивать в ресторан

    Президент Лукашенко назвал машину своей мечты

    Двое российских разведчиков оказались в окружении мин на СВО и выжили

    Звезда «Кривого зеркала» рассказал о галлюцинациях из-за алкоголя

    В Москве был побит рекорд жары

    В МИД заявили об увеличении шансов применения ядерного оружия на Украине

    Археолога арестовали за сокрытие костей д'Артаньяна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok