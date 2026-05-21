Известного американского рэпера объявили в розыск

15:43, 21 мая 2026Культура

Известного рэпера Wiz Khalifa объявили в розыск в Румынии за хранение наркотиков
Андрей Шеньшаков

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Кэмерона Джибрила Томаза, известного под псевдонимом Wiz Khalifa. Об этом сообщает румынское издание Mediafax со ссылкой на местную полицию.

Известно, что артиста обвинили в хранении наркотиков. Томаза задерживали за употребление запрещенных веществ во время концерта. Тогда у него обнаружили 18 граммов марихуаны. Отмечается, что на период следственных действий Wiz Khalifa был оставлен на свободе и сразу же покинул страну.

Кэмерон наиболее известен по совместным трекам с Snoop Dogg и другими известными исполнителями. В марте 2015 года он выпустил сингл «See You Again» к культовой картине «Форсаж 7», который был написан в память об актере Поле Уокере.

Ранее с рэпера Pharaoh взыскали штраф 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Деньги были списаны со счетов артиста в качестве штрафа по статье о пропаганде наркотиков.

