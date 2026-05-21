16:26, 21 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы города России с наиболее подорожавшими квартирами в новостройках

Городом России с наиболее подорожавшими микроквартирами оказался Курск
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Курск возглавил список крупных городов и регионов России по росту цен на жилье площадью до 32 квадратных метров на первичном рынке за год. Регион с наиболее подорожавшими микроквартирами «Ленте.ру» назвали специалисты портала «Мир квартир».

Исследование проводилось среди 68 крупных городов и двух регионов — Московской и Ленинградской областей. Из них «квадрат» в микроквартирах прибавил в цене в 62 локациях, а в восьми оставшихся, наоборот, подешевел.

Так, в Курске стоимость квадратного метра на «первичке» выросла на 41,8 процента, до 174,8 тысячи рублей. На втором месте в списке оказался Владикавказ с положительной динамикой 40,2 процента по сравнению с годом ранее. В результате средняя цена «квадрата» в новой малогабаритном жилье там составила 229,3 тысячи рублей. Замкнул тройку Севастополь, где новые микроквартиры прибавили в цене 37,9 процента, до 281,1 тысячи рублей. В Москве этот вид жилья подорожал на 13,7 процента, до 501,9 тысячи рублей.

Наиболее заметное снижение было зафиксировано в Чебоксарах — на 9,3 процента, до 116,8 тысячи рублей. В целом по всем исследуемым городам и областям метр жилья в малогабаритных объектах на первичном рынке увеличился в цене на 10,7 процента, до 176 тысяч рублей.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщили, что стоимость квартир на первичном рынке столицы за месяц снизилась на 2,2 процента, до 578 тысяч рублей за «квадрат».

