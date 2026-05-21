17:15, 21 мая 2026

Российский школьник объяснил поджог четырех машин с патриотической символикой

Владимир Седов

В Ханты-Мансийском автономном округе 16-летнему российскому подростку дали 1 год и 8 месяцев условно за поджог четырех автомобилей с патриотической символикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным следствия, в июне 2025 года в Нефтеюганске в разное время сожгли четыре автомобиля. Три машины сгорели полностью, четвертую потушил владелец. Было установлено, что имел место умышленный поджог. Расследование привело к 16-летнему подростку, который объяснил свои действия страхом за мать и сестру.

Выяснилось, что юноша стал жертвой мошенников, а началось все со звонка женщины, которая представилась заведующей его школы и попросила прислать фото паспорта. После ему позвонил лжесиловик, заявивший о взломе аккаунта, и предложил перевести деньги на другой счет. После перевода девятикласснику сообщили, что на эти деньги профинансирована запрещенная организация и теперь его матери и сестре грозит арест.

Мошенники предложили перепуганному школьнику возможность спасти родных — выполнить для них несколько заданий. После задержания было возбуждено уголовное дело, которое расследовали по статье об умышленном уничтожении чужого имущества и приготовлении к преступлению.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Ставропольского края за попытку диверсии в Новосибирской области.

