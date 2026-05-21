Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 21 мая 2026Россия

Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

Путин переговорил с командующим 18-й армией Южного военного округа Марзоевым
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин, Аркадий и Маргарита Марзоевы

Владимир Путин, Аркадий и Маргарита Марзоевы. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин кратко переговорил с командующим 18-й армией Южного военного округа, генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым после вручения награды за не вернувшегося с фронта сына военного Василия Марзоева. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин вручил российскому генералу медаль его сына «Золотая Звезда», пожав руку командующему армией и кратко побеседовав с ним и его супругой Маргаритой. После награждения Путин и командующий армии еще кратко побеседовали. Деталей их разговора не приводится.

Гвардии лейтенанта, командира разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии Василия Марзоев не стало при выполнении боевой задачи на запорожском направлении.

За боевые заслуги в зоне проведения специальной военной операции на Ураине Василий Марзоев был представлен к званию Героя России посмертно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о применении ядерного оружия

    Мерца обвинили в проведении антинемецкой политики из-за Украины

    Отдых в Абхазии оказался выгоднее отпуска в Сочи

    Российского полицейского заподозрили в расправе и крышевании проституции

    В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

    Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

    Введение платы за VPN-трафик в России отложили

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

    Семья случайно купила чужой прах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok