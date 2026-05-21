Звезда «Аншлага» рассказал о гастролях по Украине и раскрыл отношение к артистам из России

Участник юмористических программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Валерий Пономаренко рассказал о гастролях по Украине и раскрыл отношение местных жителей к артистам из российских телешоу. Об этом он вспомнил в выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

Пономаренко отметил, что с гастролями посетил практически всю территорию Украины, в том числе и ее западные территории. «Там была разношерстная украинская публика. (...) Никакого негатива никогда не было, даже во Львове», — поделился воспоминаниями звезда «Аншлага».

Артист также заявил, что, по его мнению, ненависть к русским среди украинцев взращивалась целенаправленно, поэтому на Украине выросло поколение, относящееся к России как к врагу.

Ранее журналист Евгений Додолев рассказал, как посетил Украину в 2006 году и пришел в ужас из-за отношения местных жителей к России. Додолев вспомнил, что они неоднократно призывали расправляться с россиянами.