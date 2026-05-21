Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:34, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» рассказал о гастролях по Украине и раскрыл отношение к артистам из России

Юморист Пономаренко вспомнил, что не встретил негатива на Украине на гастролях
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Телега Online» / Rutube

Участник юмористических программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Валерий Пономаренко рассказал о гастролях по Украине и раскрыл отношение местных жителей к артистам из российских телешоу. Об этом он вспомнил в выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

Пономаренко отметил, что с гастролями посетил практически всю территорию Украины, в том числе и ее западные территории. «Там была разношерстная украинская публика. (...) Никакого негатива никогда не было, даже во Львове», — поделился воспоминаниями звезда «Аншлага».

Артист также заявил, что, по его мнению, ненависть к русским среди украинцев взращивалась целенаправленно, поэтому на Украине выросло поколение, относящееся к России как к врагу.

Ранее журналист Евгений Додолев рассказал, как посетил Украину в 2006 году и пришел в ужас из-за отношения местных жителей к России. Додолев вспомнил, что они неоднократно призывали расправляться с россиянами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    Венгрия сократила срок полномочий главы правительства

    Назван продукт для замедления старения яичников

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok