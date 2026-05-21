«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения подряд по четыре слова

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир два сообщения подряд, каждое из которых содержало по четыре слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 15:38 по московскому времени в четверг, 21 мая, на волнах так называемой радиостанции Судного дня прозвучали четыре шифровки в одной передаче со словами: «акрофи», «круговизг», «рубаха» и «абабколист».

НЖТИ 61401 АКРОФИ 0303 6994 КРУГОВИЗГ 5567 5407 РУБАХА 9148 0718 АБАБКОЛИСТ 9715 0308

Через десять минут, в 15:48 по московскому времени, в эфире УВБ-76 прозвучали слова «освещение», «воиножуир», «срывочиж» и «кнопопион».

НЖТИ 85460 ОСВЕЩЕНИЕ 0203 9028 ВОИНОЖУИР 0493 5160 СРЫВОЧИЖ 3137 4571 КНОПОПИОН 5709 1622

Затем, в 18:10 по Москве, радиостанция передала слово «маевка».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее «жужжалкой», так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. По УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее 21 мая в эфире УВБ-76 прозвучали три шифровки в одной передаче со словами: «королевна», «капосуп» и «братошик». До этого, в 07:09 по московскому времени, в эфире УВБ-76 прозвучало слово «жестокаин». В 09:10 по московскому времени радиостанция также передала три слова: «ляповнук», «блинопас» и «вруновал».