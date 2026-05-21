«Радиостанция Судного дня» передала сразу три загадочных слова

«Радиостанция Судного дня» передала слова «королевна», «капосуп» и «братошик»

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир стразу три загадочных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 11:03 по московскому времени в четверг, 21 мая, на волнах так называемой Радиостанции Судного дня прозвучали три шифровки в одной передаче со словами: «королевна», «капосуп» и «братошик».

НЖТИ 93872 КОРОЛЕВНА 0671 2959 КАПОСУП 3331 0825 БРАТОШИК 7579 6956

До этого, в 07:09 по московскому времени, в эфире УВБ-76 прозвучало слово «жестокаин».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Радиолюбители называют ее «жужжалкой», так как большую часть времени на ее волнах слышны шумы и характерное жужжание. По УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с «Радиостанцией Судного дня». Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.