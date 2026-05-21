13:34, 21 мая 2026

В Кремле подвели итоги визита Путина в Китай

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Пекин оказался насыщенным и максимально результативным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вернулись из Китая. Глава государства тоже вернулся из Китая, он сегодня работает в Москве. Визит в Китай прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином затрагивалась тема Украины, однако китайский план урегулирования, предложенный в 2023 году, отдельно не обсуждался.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина отметили, что считают необходимым устранить первопричины конфликта на Украине. «Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи в целях обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира», — сказано в документе.

