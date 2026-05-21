14:26, 21 мая 2026Экономика

В Госдуме не обрадовались укреплению рубля

Депутат ГД Аксаков понадеялся на укрепление доллара до 80 рублей летом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Более оптимальным вариантом для российской экономики стал бы курс 80 рублей за доллар, нынешние же котировки национальной валюты не вселяют особого оптимизма. Об этом заявил глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит NEWS.ru.

С начала этого года рубль стал одной из самых укрепившихся к доллару валют, констатировал парламентарий. Подобная динамика во многом была обусловлена стремительным ростом мировых цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Перекрытие Ираном Ормузского пролива привело к резкому увеличению сырьевых котировок, в том числе российской экспортной марки Urals. В результате этого на внутренний рынок хлынул поток нефтедолларов. В условиях ограниченных покупок валюты Минфином подобное обстоятельство усилило дисбаланс спроса и предложения.

Депутат понадеялся, что летом резкое увеличение покупок долларов в рамках бюджетного правила в итоге ослабит излишне крепкий рубль. На этом фоне курс доллара может вернуться к 80 рублям. «Я надеюсь, что бюджетное правило будет меняться таким образом, что курс доллара будет 80 рублей», — резюмировал Аксаков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов анонсировал досрочный выход ведомства на валютный рынок. Предполагается, что активная покупка иностранной валюты (прежде всего, долларов) способна ослабить рубль. Объемы закупок в ведомстве пообещали раскрыть позже.

