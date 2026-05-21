Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:12, 21 мая 2026Из жизни

На короля Карла III испражнилась чайка на глазах у толпы

На короля Великобритании Карла III испражнилась чайка в Северной Ирландии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vladimir Melnik / Shutterstock / Fotodom

Чайка испражнилась на короля Карла III. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел 20 мая во время визита британского монарха в Северную Ирландию. После посещения благотворительного мероприятия в Ньюкасле, графство Даун, Карл III вышел на улицу, чтобы пообщаться с поддаными. В этот момент на пиджак короля в районе поясницы попала большая капля птичьего помета.

Помощник Карла III указал ему на случившееся и предложил надеть плащ. Однако король с улыбкой отмахнулся от предложения и отправился пожимать руки подданным. Жительница Ньюкасла Ирен Мартинг с сестрой также указали монарху на испачканный пиджак. «Мы поговорили с королем о чайке, и он пошутил: "Хорошо, что не на голову". Кто-то предлагал ему плащ, но он отказался», — рассказала женщина.

Материалы по теме:
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022

19 мая британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Сотрудники станции объяснили инцидент компьютерным сбоем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Весь мир обсуждает визит Путина в Китай. Что о нем говорят и почему для Пекина президент России оказался важнее Трампа

    Двое российских разведчиков оказались в окружении мин на СВО и выжили

    Звезда «Кривого зеркала» рассказал о галлюцинациях из-за алкоголя

    В Москве был побит рекорд жары

    В МИД заявили об увеличении шансов применения ядерного оружия на Украине

    Археолога арестовали за сокрытие костей д'Артаньяна

    Стало известно о жертвах в российском приграничном регионе после удара дрона ВСУ

    Стала известна реакция ЕС на смягчение одной страной санкций против России

    Назван полезный продукт для снижения риска камней в почках

    Ситуацию вокруг Калининграда назвали предвестником полномасштабной войны России с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok