На короля Карла III испражнилась чайка на глазах у толпы

На короля Великобритании Карла III испражнилась чайка в Северной Ирландии

Чайка испражнилась на короля Карла III. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел 20 мая во время визита британского монарха в Северную Ирландию. После посещения благотворительного мероприятия в Ньюкасле, графство Даун, Карл III вышел на улицу, чтобы пообщаться с поддаными. В этот момент на пиджак короля в районе поясницы попала большая капля птичьего помета.

Помощник Карла III указал ему на случившееся и предложил надеть плащ. Однако король с улыбкой отмахнулся от предложения и отправился пожимать руки подданным. Жительница Ньюкасла Ирен Мартинг с сестрой также указали монарху на испачканный пиджак. «Мы поговорили с королем о чайке, и он пошутил: "Хорошо, что не на голову". Кто-то предлагал ему плащ, но он отказался», — рассказала женщина.

19 мая британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Сотрудники станции объяснили инцидент компьютерным сбоем.