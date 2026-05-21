Назван главный посыл визита Си Цзиньпина в КНДР

Bloomberg: Визит Си в Северную Корею демонстрирует стратегическую гибкость Китая

Возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею после встреч с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным демонстрирует стратегическую гибкость Китая. Об этом заявил доцент Гонконгского университета Брайан Вонг, передает Bloomberg.

«В мире, охваченном непредсказуемостью в духе Трампа, Си Цзиньпин представляет Пекин в качестве главного регулятора многополярности. Основной посыл ясен: Китай будет вести диалог со всеми сторонами, выдерживать давление с разных направлений и сохранять стратегическую гибкость», — заявил эксперт.

По его мнению, помпезность и зрелищность каждого визита укрепляют имидж Пекина как центра мировой политики.

Доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг отмечает, что образ Китая выглядит более привлекательным на фоне непредсказуемости в стиле Дональда Трампа.

«Шквал визитов и поездок укрепляет представление о том, что Пекин и Си Цзиньпин играют активную роль в мировых делах», — добавил он.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, посетит Северную Корею на следующей неделе.