В России раскрыли значение совместных ядерных учений с Белоруссией

Эксперт Кошкин: Ядерные учения России и Белоруссии должны вразумить Запад

Ядерные учения России и Белоруссии должны вразумить Запад. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, чьи слова приводит Life.ru.

«Ни для кого не секрет, что ядерные боеприпасы, которые сегодня разместили на территории Белоруссии, это решение совместного руководства, то есть решение и России, и Белоруссии. Президенты об этом уже говорили давно и не раз», — пояснил он.

По его словам, во время учений военные показывают высокую степень компетенции в отношении выполнения поставленных задач. Кошкин отметил, что учения также показали координацию ядерной триады России и в Союзном государстве. По мнению эксперта, это должно вразумить агрессивных политиков на Западе, призывающих напасть на Россию.

Учения Вооруженных сил России по применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии стартовали 19 мая. В мероприятиях задействуют 64 тысячи военнослужащих, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе 8 ракетных. До этого аналогичные учения начались в Белоруссии. В Минобороны республики заявили, что мероприятия проводятся в рамках Союзного государства.