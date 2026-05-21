17:47, 21 мая 2026

Введение платы за VPN-трафик в России отложили

Власти не планируют обязывать операторов вводить плату за VPN-трафик до сентября
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Введение платы за VPN-трафик в России отложили до сентября. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке телекоммуникаций.

Как сообщают собеседники издания, власти не планируют обязывать операторов связи вводить плату за международный трафик до выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

При этом уточняется, что пока не существует документа, в котором были бы прописаны обязанности операторов связи в этом вопросе и указаны четкие сроки их появления.

Кроме того, добавил источник «Ъ», пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик, так как многие российские сервисы используют иностранные IP-адреса. Он подчеркнул, что эта мера может быть технически нереализуема.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по информационной политике Андрей Свинцов назвал введение платы за VPN перебором. Он отметил, что в России следует бороться только с теми сервисами для обхода блокировок, которые нарушают закон.

