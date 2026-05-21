18:50, 21 мая 2026Экономика

Квартировладельцам дали советы перед отъездом в отпуск

Бондарь: Перед отъездом из дома лучше оставить межкомнатные двери открытыми
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Перед отъездом на отдых стоит оставить межкомнатные двери в квартире открытыми, чтобы воздух хорошо циркулировал и не образовывался затхлый запах. Как еще подготовить жилье к отпуску, телеканалу «Москва 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Собеседник телеканала советует даже перед непродолжительным отъездом перекрыть в квартире газ, холодную и горячую воду. Также не помешает обесточить электрический щиток, правда, это возможно не во всех случаях — если необходимо оставить включенными холодильник и сигнализацию. В такой ситуации стоит хотя бы выдернуть из розеток вилки всех электроприборов. Помимо прочего, рекомендуется обесточить водонагреватель — при отсутствии давления или воды бак может перегреться и сгореть, предупреждает Бондарь.

Если у вас есть датчик дыма, перед тем, как покидать квартиру, нужно поменять в нем батарейки. За время вашего отсутствия прибор может разрядиться и начать пищать с частотой раз в минуту — такой шум может доставлять беспокойство соседям, а особо конфликтные жильцы могут вызвать МЧС для вскрытия квартиры. На случай аварийных ситуаций рекомендуется оставить свой номер телефона соседу или родственникам, живущим неподалеку.

К долгому отъезду нужно подготовить и дачу. Покидая загородный дом, нужно полностью его обесточить, слить воду из всех систем, включая накопительные баки, бойлеры, и осушить все внешние водопроводные краны.

