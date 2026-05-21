В ведомстве европейской страны рухнул лифт с семью людьми

В Минтранспорта Румынии рухнул лифт с семью людьми

В Бухаресте в здании Министерства транспорта Румынии рухнул лифт с людьми внутри. Об этом сообщил глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД европейской страны Раед Арафат. Его цитирует Romania Journal.

Лифт упал с высоты восьмого этажа. В момент падения в кабине находилось семь человек, все они были служащими ведомства. Информации о тяжелораненых не поступало. Пять из них были госпитализированы для обследования, доложил чиновник. После случившегося все лифты в здании министерства остановили для профилактической проверки. По словам сотрудников, в здании давно наблюдаются перебои в работе лифтового оборудования, а упавший лифт был отремонтирован только день назад. Проводится внутреннее расследование.

Ранее в одном из отелей Таиланда рухнул лифт с шестью российскими туристами. Пострадали четверо взрослых, 8-летняя и 16-летняя девочки. Их доставили в больницу, инициирована проверка.