21:22, 21 мая 2026Мир

В Финляндии обратились к ЕС с требованием по России

Финский политик Мема: ЕС должен вернуться к диалогу с Россией
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) должен возобновить диалог с Россией после инцидентов с украинскими беспилотниками. С таким требованием в соцсети X выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он отметил, что депутаты Европарламента (ЕП) призывают главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен принять меры против России и украинских дронов. Однако, по мнению политика, это может лишь усугубить напряженность в отношениях с Москвой.

Он подчеркнул, что европейские страны играют в крайне опасную игру, позволяя использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. «Напоминаю, что эти беспилотники напрямую финансируются и производятся европейскими союзниками и передаются Украине. Прекратите разжигать эту войну и вернитесь к диалогу!» — написал Мема.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить беспилотники с территории стран Прибалтики. Он также предупредил, что в случае, если эти государства позволят Киеву запускать дроны со своей территории, членство в НАТО не защитит их от ответных мер.

