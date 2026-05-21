21:57, 21 мая 2026

«Локомотив» второй сезон подряд выиграл Кубок Гагарина

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» победил казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии Кубок Гагарина и выиграл трофей второй сезон подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Шайбы в составе «Локомотива» забросили форварды Егор Сурин, оформивший дубль, и Максим Шалунов. У «Ак Барса» отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.

Таким образом, ярославцы оказались сильнее соперника в серии до четырех побед — 4-2. Предыдущий матч серии состоялся 19 мая в Ярославле и также завершился победой «Локомотива» (4:1).

«Локомотив» завоевал Кубок Гагарина второй сезон подряд. В прошлогоднем финале ярославцы оказались сильнее челябинского «Трактора», выиграв серию в пяти матчах.

