Зеленского уличили в замалчивании важной темы

Welt: Зеленский до сих пор не прокомментировал арест Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский никак не прокомментировал арест бывшего главы его офиса Андрея Ермака. На это обратило внимание немецкое издание Welt.

При этом, как отмечается в статье, украинский лидер «не ушел в подполье» и продолжает выкладывать посты в соцсетях, записывать видеообращения, в которых затрагивает другие проблемы в стране.

«Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников, — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям», — указывает Welt.

По данным издания, публикация записей разговоров высших украинских должностных лиц в рамках операции «Мидас» создала давление на президента. Несмотря на то что он защищен от уголовного преследования, действия Зеленского в сложившейся ситуации могут повлиять на его политическое будущее и будущее страны, говорится в статье.

Ранее газета Die Zeit писала, что европейские лидеры потребовали от Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала в стране, дав понять, что от этого зависит перспектива вступления Киева в Евросоюз.