Зеленского уличили в замалчивании важной темы

23:14, 21 мая 2026

Welt: Зеленский до сих пор не прокомментировал арест Ермака
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: S.Villarroel / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский никак не прокомментировал арест бывшего главы его офиса Андрея Ермака. На это обратило внимание немецкое издание Welt.

При этом, как отмечается в статье, украинский лидер «не ушел в подполье» и продолжает выкладывать посты в соцсетях, записывать видеообращения, в которых затрагивает другие проблемы в стране.

«Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников, — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям», — указывает Welt.

По данным издания, публикация записей разговоров высших украинских должностных лиц в рамках операции «Мидас» создала давление на президента. Несмотря на то что он защищен от уголовного преследования, действия Зеленского в сложившейся ситуации могут повлиять на его политическое будущее и будущее страны, говорится в статье.

Ранее газета Die Zeit писала, что европейские лидеры потребовали от Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала в стране, дав понять, что от этого зависит перспектива вступления Киева в Евросоюз.

