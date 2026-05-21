Трамп объявил о переброске в Польшу тысяч военных США

Трамп объявил о переброске в Польшу пяти тысяч военных США

Соединенные Штаты перебросят в Польшу дополнительно пять тысяч военных. Об этом решении на своей странице в соцсети Truth Social объявил американский президент Дональд Трамп.

«Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и в силу наших с ним отношений я рад объявить, что США направят дополнительно пять тысяч военнослужащих в Польшу», — сообщил он.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевски заявил о планах Варшавы оказывать давление на американских чиновников в связи с решением Пентагона приостановить запланированную ротацию четырех тысяч солдат армии США в Польше. Отмечалось, что Варшава по-прежнему считает себя «образцовым союзником» в рамках НАТО.