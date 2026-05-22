Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

Собянин: Силы ПВО уничтожили пять БПЛА на подлете к Москве

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили три вражеских беспилотника при подлете к Москве. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

На местах падения работают экстренные службы. Информации о последствиях атаки нет. О пострадавших также не сообщалось.

Вечером 21 мая ПВО сбила два летевших на Москву дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образов, общее количество перехваченных БПЛА достигло пяти.

Ранее в Минобороны раскрыли, что российскими военными 21 мая с 15:00 до 20:00 был перехвачен и уничтожен 101 вражеский беспилотник самолетного типа.