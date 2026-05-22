01:41, 22 мая 2026Мир

В США выступили со срочным призывом к властям из-за атак ВСУ на Россию

RS: США должны оказать давление на Киев и страны Прибалтики из-за атак на Россию
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Агрессивные провокации Украины против России с задействованием воздушного пространства стран Прибалтики крайне опасны, в связи с этим Соединенные Штаты Америки (США) должны незамедлительно оказать давление не только на Киев, но и на прибалтов. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

Авторы статьи отмечают, что НАТО и правительству прибалтийских стран пора принять меры против украинских беспилотников в их воздушном пространстве, учитывая всю опасность гипотетической войны Североатлантического альянса с Россией.

«Она [Администрация США] также должна четко и категорично заявить украинцам, что США не желают быть втянутыми в войну с Россией, и что, если Украина воспользуется воздушным пространством НАТО для нападения на Россию, то Киев отрубят от потоков американской помощи», — подчеркивается в материале.

По мнению издания, Вашингтону неразумно игнорировать опасность сложившейся ситуации. А администрация Дональда Трампа должна получить новый импульс для участия в урегулировании украинского конфликта.

Ранее на Западе пришли в ярость из-за обвинений России в инцидентах с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Прибалтике.

