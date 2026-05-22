02:06, 22 мая 2026Россия

Выезд из Ярославля перекрыли из-за атаки БПЛА

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Ярославская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем официальном Telegram-канале, в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Перекрытие действует от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал Евраев.

В Ярославской области продолжает сохраняться беспилотная опасность. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению вражеской атаки.

Всех жителей и гостей области попросили соблюдать спокойствие, покинуть открытые участки и укрыться в ближайших зданиях.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл серьезные последствия атаки ВСУ.

