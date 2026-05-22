РИА Новости: В Сумах начали устанавливать камеры видеонаблюдения на кладбищах

Криминалитет в Сумах тайно хоронит убитых в преступных «разборках», местные власти начали устанавливать камеры видеонаблюдения на кладбищах. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Систему видеонаблюдения планируют запустить на Центральном и Барановском кладбищах. (...) Данная инициатива местной полиции связана с регулярными случаями "двойных" захоронений, когда в свежие могилы украинских националистов дополнительно хоронят убитых в преступных разборках местных жителей», — указал собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, официально утверждается, что камеры видеонаблюдения требуются для противодействия «регулярным случаям осквернения захоронений».

Ранее на Украине разгорелся скандал после того, как Верховный суд страны признал незаконным выделение земли под строительство военного мемориального кладбища в районе Мархалевки Киевской области. Украинские военные раскритиковали такое решение и пригрозили отправить ветеранов на защиту кладбища.