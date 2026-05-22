03:50, 22 мая 2026Мир

В США раскрыли планы Трампа на Гренландию

Посол США в Дании: Трамп отказался от силового захвата Гренландии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался от планов по силовому захвату Гренландии. Об этом в интервью гренландской радиостанции KNR сообщил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри.

«Президент больше не рассматривает применение силы. Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы», — сказал он.

По его словам, рабочая группа по Гренландии с большой вероятностью придет к решению, которое будет учитывать и опасения Трампа по вопросам безопасности США, и мнение Дании и Гренландии.

Ранее премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен высмеял раздачу сладких подарков детям спецпосланником США Джеффом Лэндри. «Сколько бы шоколадного печенья нам ни дали, мы не изменим свои красные линии», — подчеркнул политик.

