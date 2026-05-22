Командир Чупалов: ВСУ прикрывались пенсионеркой при отступлении из Гришино

Российские военные спасли пенсионерку из села Гришино под Красноармейском. Командир штурмовой группы 35-й бригады группировки войск «Центр» Сергей Чупалов рассказал ТАСС, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) какое-то время водили женщину за собой с одной точки на другую.

«Было такое, что они отступали [из Гришино], вели бабушку за собой. У нас ребята потом с соседней точки врывались туда, в их подвал, зачищали. Получается бабушку нашли тоже. Они [ВСУ] ее толкали тоже от точки к точке, прикрывались», — сообщил о подлом поступке противника Чупалов.

Ранее военнослужащий Александр Дроботов рассказал, что в Новопавловке в Донецкой народной республике (ДНР) российские бойцы обратились к пенсионерке, чтобы узнать о том, где находятся солдаты ВСУ. Женщина не ответила, однако одним жестом раскрыла местоположение противника.