Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 22 мая 2026Мир

В США предупредили Латвию о последствиях «сумасшествия» из-за России

Аналитик Макговерн: Членство в НАТО не спасет Латвию от ответа за атаки на РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки на РФ с территории Латвии, показывают, что латвийские власти утратили способность к критическому мышлению. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

По его словам, украинские власти каким-то образом смогли убедить Латвию в том, что Москва не сможет выяснить, откуда по ней запускались беспилотники. Эксперт предупредил, что членство в НАТО вряд ли спасет Латвию от ответного удара.

«Полезно напомнить, что координаты центров принятия решений латвийских военных хорошо известны. И членство этой страны в НАТО не защитит от возмездия. Слушайте, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие», — добавил он.

Ранее СВР России заявила, что командование ВСУ готовит удары по России с территории Латвии. При этом глава МИД прибалтийской республики Байба Браже утверждает, что Рига не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    В США отложили казнь убийцы после часа попыток попасть иглой в вену

    Трасса из России в Китай оказалась полностью перекрыта

    В США предупредили Латвию о последствиях «сумасшествия» из-за России

    ВС США захотели больше «уничтожителей бункеров»

    Ставшая матерью-одиночкой телезвезда сделала интимное признание

    Девять российских округов полностью обесточены из-за атаки ВСУ

    В Москве выпускники устроили взрыв во время репетиции последнего звонка

    Командир рассказал о подлом поступке ВСУ

    Россиянам объяснили разницу между депрессией и выгоранием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok