11:36, 19 мая 2026

В СВР заявили о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии

СВР: Украина готовит удары по России из Латвии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: seeasign / Shutterstock / Fotodom

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции», — указано в сообщении.

Отмечается, что в республику уже были отправлены военнослужащие украинских Сил беспилотных систем, они были размещены на нескольких военных базах.

«Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», — заключили в СВР.

Ранее стало известно, что нефтебазу в Резекне в Латвии закроют после того, как на ее территории упали украинские дроны. Размер ущерба, как пишет LSM, не уточняется, но его должна покрыть страховая компания.

