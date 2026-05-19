Стоимость поставок российского сжиженного газа в Европу достигла максимума

Eurostat: ЕС в марте заплатил за СПГ из РФ максимальную сумму с января 2025 года

По итогам марта 2026-го суммарная стоимость поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) достигла максимального более чем за год значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

За первый месяц весны российские экспортеры отправили в ЕС СПГ на общую сумму примерно в 933 миллиона евро. В годовом выражении показатель увеличился на 12,5 процента и достиг максимума с января прошлого года. Подобная динамика позволила России стать второй по стоимости поставок этого вида топлива в регион после США.

Аналитики связывают подобную динамику в первую очередь с последствиями войны в Иране. На фоне блокировки Ормузского пролива мировые цены на ключевые виды топлива, включая сжиженный газ, начали стремительно расти. Предпосылкой к этому стали масштабные перебои в поставках энергоресурсов из ближневосточных стран, в том числе Катара, считающегося одним из ключевых игроков на глобальном рынке СПГ.

На фоне вышеуказанных проблем некоторые европейские страны переключились на импорт российского топлива. Подобным образом поступила, в частности, Испания. В январе-апреле эта страна заметно нарастила закупки СПГ из России.

Впрочем, тенденция наращивания импорта топлива из РФ в ЕС вряд ли окажется долгосрочной. Власти ЕС, согласно утвержденной стратегии, сведут на нет зависимость от ключевых видов энергоресурсов из РФ в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).