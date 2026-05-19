Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:33, 19 мая 2026Экономика

Стоимость поставок российского сжиженного газа в Европу достигла максимума

Eurostat: ЕС в марте заплатил за СПГ из РФ максимальную сумму с января 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

По итогам марта 2026-го суммарная стоимость поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) достигла максимального более чем за год значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

За первый месяц весны российские экспортеры отправили в ЕС СПГ на общую сумму примерно в 933 миллиона евро. В годовом выражении показатель увеличился на 12,5 процента и достиг максимума с января прошлого года. Подобная динамика позволила России стать второй по стоимости поставок этого вида топлива в регион после США.

Аналитики связывают подобную динамику в первую очередь с последствиями войны в Иране. На фоне блокировки Ормузского пролива мировые цены на ключевые виды топлива, включая сжиженный газ, начали стремительно расти. Предпосылкой к этому стали масштабные перебои в поставках энергоресурсов из ближневосточных стран, в том числе Катара, считающегося одним из ключевых игроков на глобальном рынке СПГ.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025

На фоне вышеуказанных проблем некоторые европейские страны переключились на импорт российского топлива. Подобным образом поступила, в частности, Испания. В январе-апреле эта страна заметно нарастила закупки СПГ из России.

Впрочем, тенденция наращивания импорта топлива из РФ в ЕС вряд ли окажется долгосрочной. Власти ЕС, согласно утвержденной стратегии, сведут на нет зависимость от ключевых видов энергоресурсов из РФ в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Раскрыт заработок Шуры за выступление в день рождения

    Названы повлиявшие на распад СССР факторы

    Число пострадавших при аварийной посадке самолета в российском лесу выросло

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok