Призывавшего в социальных сетях к терроризму россиянина задержали

13:30, 19 мая 2026Силовые структуры

На Сахалине задержали мужчину за призывы к терроризму
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На Сахалине задержали мужчину за призывы к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и ее оправдание, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ.

По данным следствия, в мае 2021 года 52-летний мужчина на своей странице в одной из социальных сетей разместил публикацию с призывами к террористической деятельности и оправдывал ее.

Сотрудники ФСБ выявили его противоправную деятельность.

Следствие проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за комментарии в отношении Белгорода.

