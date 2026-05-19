Призывавшего в социальных сетях к терроризму россиянина задержали

На Сахалине задержали мужчину за призывы к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и ее оправдание, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ.

По данным следствия, в мае 2021 года 52-летний мужчина на своей странице в одной из социальных сетей разместил публикацию с призывами к террористической деятельности и оправдывал ее.

Сотрудники ФСБ выявили его противоправную деятельность.

Следствие проводит необходимые действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

