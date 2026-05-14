ФСБ задержала россиянина за комментарии в отношении Белгорода

В Калужской области задержали мужчину, призывавшего бить по Белгороду. Об этом сообщает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.
По данным агентства, мужчина в одном из мессенджеров призывал к нанесению ракетных ударов по Белгороду.
Сотрудники ФСБ выявили его противоправную деятельность и при поддержке Росгвардии провели его задержание. В ходе обыска у задержанного были обнаружены и изъяты три единицы оружия, патроны и экстремистская литература.
Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после публикации в мессенджере.