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21:11, 3 июня 2026Мир

ЕС раскрыл ожидания от России на переговорах

Каллас: ЕС нужно, чтобы Россия пошла на уступки на переговорах по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Европе нужно, чтобы Россия пошла на некие «уступки» на переговорах по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в беседе с AFP.

Он подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) не может быть нейтральным «посредником» между Киевой и Москвой. По ее словам, война в Иране отвлекает внимание Соединенных Штатов, что пока затрудняет переговоры.

Также Каллас добавила, что ЕС якобы не видит готовности России к реальным переговорам. «Самое важное — это то, как мы можем подтолкнуть их к переговорам с украинцами, чтобы они также пошли на уступки, которые обеспечат безопасность Европы», — отметила она.

Ранее Каллас заявила, что ЕС готовит новые санкции против России, которые должны усадить ее за стол переговоров. По мнению Картхайзера, Брюссель попытается потребовать от Москвы возвращения Киеву всех территорий в соответствии с границами республики 1991 года.

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