В Европарламенте раскрыли требования к России в случае проведения переговоров с Украиной

В случае, если переговоры России и Украины состоятся, Брюссель будет настаивать на возвращении всех территорий, включая Крым, Киеву, до восстановления границ республики 1991 года. Эти и другие требования раскрыл в интервью «Известиям» евродепутат Фернан Картхайзер.

«Евросоюз попросит провести переговоры о прекращении огня без каких-либо сроков <…>. Также европейцы будут требовать будущего вступления Украины в НАТО и ЕС и настаивать, чтобы Россия возместила ущерб путем конфискации ее суверенных активов», — добавил евродепутат.

Ранее глава еврjдипломатии Кая Ранее Каллас заявила, что ЕС готовит новые санкции против России. По ее словам, это позволит вынудить Москву сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта. В Крыму ее требования назвали абсурдом.