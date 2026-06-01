Избившая девочку-подростка в Москве женщина заявила об избиении лопаткой

Женщина, подравшаяся с девочкой-подростком в Москве, заявила об избиении лопаткой

Женщина, подравшаяся с девочкой-подростком в Москве, написала заявление об избиении лопаткой. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По информации канала, 42-летняя женщина заявила, что пострадавшая девочка из Бурятии сама била ее лопаткой. У москвички зафиксировали поцарапанный глаз и синяки на руках.

О нападении женщин на подростка стало известно ранее в воскресенье, 31 мая. Сообщалось, что инцидент произошел, когда подросток пришла в гости к подруге, но из-за того, что с первого раза попасть в подъезд не смогла, с силой дернула дверь. Уже в здании она столкнулась с двумя женщинами, с которыми у нее завязался конфликт. Мать подростка написала заявление в полицию из-за побоев.