Mash: В Москве две женщины избили девочку-подростка самокатом по голове

В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии. В частности, удары наносились самокатом по голове, пишет Babr Mash в Telegram.

По данным канала, инцидент произошел, когда подросток пришла в гости к подруге, но из-за того, что с первого раза попасть в подъезд не смогла, с силой дернула дверь. Уже в здании она столкнулась с двумя женщинами, с которыми у нее завязался конфликт.

Россиянки якобы оттаскали девочку за волосы, затем избили ногами и ударили ее самокатом по голове. Сообщается, что происходящее они также снимали на телефон, и гаджетом также рассекли бровь подростку. Очевидцы заметили, что подъезд залило кровью.

После произошедшего девочку госпитализировали. Ей наложили пять швов. Также у нее диагностировали сотрясение мозга. Мать подростка написала заявление в полицию.

Нападавшими оказались мать и дочь. В беседе с каналом одна из обидчиц заявила, что пыталась выпроводить подростка из подъезда, поскольку дети раньше уже ломали подъездную дверь. Она обвинила девочку в том, что та первая послала ее и напала с пластиковой лопаткой, когда женщина пыталась снять происходящее на видео. С ее слов, она также обратилась в травмпункт, где сняла побои — царапину у глаза и синяк на руке.

При этом сотрясение мозга, большую шишку на голове и пять швов у девочки-подростка женщина пояснить не смогла. По словам родителей школьницы, нападавшие якобы предложили им 50 тысяч рублей, чтобы замять историю. Но после избиения пострадавшая пролежала в больнице два дня, и семья намерена добиться наказания обидчиц.

