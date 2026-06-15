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20:50, 15 июня 2026Мир

Европейская страна отказалась передавать вооружение Украине

Томчик: Польша не будет передавать Украине МиГ-29, пока она не поделится технологиями БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, пока Киев не поделится с Варшавой технологиями БПЛА. Об этом заявил замминистра обороны республики Цезарий Томчик в эфире радиостанции Radio Zet.

«Мы не передали Украине МиГи. Нынешнее правительство этого не делало (...) Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий», — сказал он.

По его словам, Польша хочет получить доступ к этим разработкам, так как наращивает собственный потенциал в сфере беспилотников.

Ранее Томчик заявил, что Варшава выступила против предложения передать Украине все или часть средств из разблокированных 6,6 миллиарда евро из Фонда мира. Он отметил, что это польские деньги.

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