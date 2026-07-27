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14:57, 27 июля 2026 (обновлено: 15:18, 27 июля 2026)Экономика

Москвичей предупредили о дождях с грозой

Синоптик Ильин: В начале недели в Москве ожидается дождливая погода с грозой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В начале текущей недели в Москве и Подмосковье ожидается дождливая погода с грозой. Об этом жителей столичного региона предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

По словам специалиста, в понедельник, 27 июля, будет облачно и дождливо. Самые мощные осадки прольются на востоке Московской области, отметил он. Что касается температуры, в Москве она составит плюс 21-23 градуса, а в Подмосковье — плюс 19-24 градуса.

«Во вторник, 28 июля, облаков уже будет поменьше. Ночью обойдется без осадков при температуре в Москве около плюс 15-17 градусов Цельсия. Днем будет выглядывать солнце, а воздух в столице прогреется до плюс 24-26 градусов Цельсия», — продолжил Ильин. Вместе с тем, уточнил синоптик, местами по региону пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Порывы ветра при грозе могут достигать 11-16 метров в секунду, добавил он.

В среду, 29 июля, погода также будет дождливой и облачной. На некоторые районы обрушатся сильные дожди, сообщил специалист. Столбики термометров в столице покажут плюс 14-16 градусов, а днем — плюс 18-20 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду», — заключил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что 30-градусная жара вернется в Москву в начале августа.

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