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15:46, 27 июля 2026 (обновлено: 15:53, 27 июля 2026)Мир

Захарова высмеяла «дембельский» визит Стармера на Украину

Захарова высмеяла «дембельский» визит премьера Британии Стармера на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Rousseau / Pool via Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала прощальный визит уходящего премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, назвав его ритуалом поклонения «идолам». Она также указала, что западные политики, покидая свои посты, предпочитают отчитываться перед киевскими властями вместо собственных народов, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, 16 июля Стармер прибыл в Киев, где в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским «отчитался о работе своего кабинета по оказанию помощи Украине».

«Не мог не отметить свой дембель на Украине Кир Стармер. Казалось бы, премьер-министр Британии — есть же дела поважнее», — сказала Захарова, призвав задуматься, перед кем отчитывается глава британского правительства.

Захарова подчеркнула, что политики, уходящие в отставку, должны выступать перед своими парламентами и гражданами, а не перед Банковой. Она назвала такие визиты ритуалом, похожим на «преклонение колена перед идолами».

Ранее Захарова выступила с предупреждением в адрес Британии в связи с возможными поставками Украине истребителей Gripen.

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