Минобороны прибалтийской страны назвало свою главную уязвимость

Глава МО Литвы Каунас: Компетенций МО Литвы недостаточно для работы с новыми технологиями

Имеющихся компетенций Министерства обороны (МО) Литвы недостаточно для работы с новыми технологиями. С таким заявлением выступил министр обороны республики Робертас Каунас, его слова приводит «Sputnik Литва».

«У нас есть специалисты и опыт, но этого определенно недостаточно. И это параллельный процесс, чтобы при выборе наиболее оптимальной для нас технологии мы могли также подумать о специалистах, которые могли бы внести свой вклад в ее внедрение», — отметил глава оборонного ведомства.

Каунас призвал внедрить новую информационную систему, которая позволила бы оцифровать ряд процессов, происходящих в министерстве. По его словам, подобные нововведения помогут более эффективно обмениваться данными не только с внутренними ведомствами, но и с «другими учреждениями» и партнерами по НАТО.

Ранее Робертас Каунас поддержал инициативу по внесению поправок в конституцию, предусматривающих возможность размещения ядерного оружия в стране. Он отметил, что Литва является единственной страной в Восточной Европе, которая запрещает использование ядерного оружия во время кризиса или войны.

