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17:26, 27 июля 2026 (обновлено: 17:31, 27 июля 2026)Мир

Мерц призвал ограничить свободу потенциальных преступников в Германии

Мерц призвал ограничить свободу потенциальных преступников после теракта в Берлине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости максимально ограничить свободу передвижения потенциальных преступников и лиц, представляющих угрозу общественной безопасности. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Берлине на фоне теракта, произошедшего 25 июля в районе парка Тиргартен. Трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

«На мой взгляд, мы должны сделать все возможное, чтобы максимально ограничить свободу передвижения таких потенциальных преступников, если не можем заключить их под стражу — будь то следственный изолятор или тюремное заключение», — сказал Мерц.

Канцлер также поручил главе МВД ФРГ Александру Добриндту подготовить официальное заключение для обсуждения в правительстве. Он отметил, что необходимо объяснить, как человек, признанный опасным, смог беспрепятственно добраться до места массового мероприятия.

Ранее Bild сообщила, что главный подозреваемый — 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут — был приговорен к году и десяти месяцам лишения свободы за подготовку тяжкого преступления, однако приговор не вступил в силу из-за апелляции прокуратуры, которая потребовала увеличить срок заключения до двух лет и десяти месяцев. В этот же период он официально освободился из исправительного учреждения по предыдущим нарушениям. Баллут остался на свободе и был ликвидирован 26 июля при попытке задержания.

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