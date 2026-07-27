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17:59, 27 июля 2026 (обновлено: 18:27, 27 июля 2026)Россия

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России на 25 тысяч военных
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России на 25 тысяч военных. Это следует из указа главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа.

В указе сказано, что Путин установил штатную численность ВС в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.

Это третье увеличение численности армии за год, пишет Daily Storm.

До этого Путин озвучил условия и сроки окончания спецоперации на Украине. По его прогнозам, боевые действия закончатся через полтора-два месяца при условии, если у противника будут израсходованы спонсорские деньги и патроны. Российский лидер подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

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