Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России на 25 тысяч военных

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России на 25 тысяч военных. Это следует из указа главы государства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа.

В указе сказано, что Путин установил штатную численность ВС в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.

Это третье увеличение численности армии за год, пишет Daily Storm.

До этого Путин озвучил условия и сроки окончания спецоперации на Украине. По его прогнозам, боевые действия закончатся через полтора-два месяца при условии, если у противника будут израсходованы спонсорские деньги и патроны. Российский лидер подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.