Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:59, 27 июля 2026 (обновлено: 19:07, 27 июля 2026)Экономика

Один из крупнейших железнодорожных операторов России стал убыточным

Убыток «Трансконтейнера» за январь-июнь достиг 4,2 млрд рублей против прибыли годом ранее
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия чистый убыток по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) «Трансконтейнера» составил 4,197 миллиарда рублей при возросшей на 2,3 процента, до 86,6 миллиарда рублей, выручке. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает РИА Новости.

Годом ранее в этот же период крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор получил прибыль в размере 602,4 миллиона рублей. Валовая прибыль за год упала на 44,7 процента, до 8,19 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — на 52,7 процента, до 5,374 миллиарда.

«Трансконтейнер» владеет 40 железнодорожными терминалами в России, его парк контейнеров составляет 141 тысячу единиц, а фитинговых платформ — 40 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии производство грузовых вагонов в России рухнуло даже по сравнению с провальным прошлым годом на 35 процентов, до 19,7 тысячи единиц. Причиной такого провала эксперты называют финансовые проблемы операторов вагонного парка, которые не в состоянии повышать собственные тарифы из-за высоких тарифов РЖД и ограниченных возможностей грузоотправителей.

Между тем правительство намерено ускорить плановое повышение тарифов РЖД, чтобы смягчить финансовые проблемы монополиста. Рост ставок на 8,5 процента на грузоперевозки произойдет не в 2027 году, а уже с 1 октября 2026 года. В этот же срок железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров на дальнем следовании поднимут на 9,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Перебрал с дозой на выходных». В России почти неделю обсуждают заявления Зеленского о новой мобилизации. Что отвечают власти
    В Кремле высказались о «промывании мозгов» на Украине
    Алибасов-младший попал под прицел силовиков из-за насилия над десятой женой
    Российский альпинист назвал возможные причины трагедии с иностранцами на Эльбрусе
    Один из крупнейших железнодорожных операторов России стал убыточным
    Зеленский впервые встретился с новым премьером Великобритании
    В Подмосковье сотрудницы банка украли у клиентов десятки миллионов рублей
    Ида Галич рассказала о приеме антидепрессантов
    Россиянкам разрешили закапывать сосиски
    Резкое уменьшение в России числа наркопреступников среди мигрантов объяснили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok