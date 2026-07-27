Один из крупнейших железнодорожных операторов России стал убыточным

Убыток «Трансконтейнера» за январь-июнь достиг 4,2 млрд рублей против прибыли годом ранее

По итогам первого полугодия чистый убыток по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) «Трансконтейнера» составил 4,197 миллиарда рублей при возросшей на 2,3 процента, до 86,6 миллиарда рублей, выручке. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает РИА Новости.

Годом ранее в этот же период крупнейший российский контейнерный железнодорожный оператор получил прибыль в размере 602,4 миллиона рублей. Валовая прибыль за год упала на 44,7 процента, до 8,19 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — на 52,7 процента, до 5,374 миллиарда.

«Трансконтейнер» владеет 40 железнодорожными терминалами в России, его парк контейнеров составляет 141 тысячу единиц, а фитинговых платформ — 40 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии производство грузовых вагонов в России рухнуло даже по сравнению с провальным прошлым годом на 35 процентов, до 19,7 тысячи единиц. Причиной такого провала эксперты называют финансовые проблемы операторов вагонного парка, которые не в состоянии повышать собственные тарифы из-за высоких тарифов РЖД и ограниченных возможностей грузоотправителей.

Между тем правительство намерено ускорить плановое повышение тарифов РЖД, чтобы смягчить финансовые проблемы монополиста. Рост ставок на 8,5 процента на грузоперевозки произойдет не в 2027 году, а уже с 1 октября 2026 года. В этот же срок железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров на дальнем следовании поднимут на 9,2 процента.