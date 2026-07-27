Клад времен Золотой Орды нашли в России

Клад времен Золотой Орды нашли на Водянском городище под Волгоградом

На берегах Волги найден клад из 23 медных монет времен Золотой Орды. Об уникальной находке во «ВКонтакте» рассказали в Волгоградском социально-педагогическом университете.

Россияне откопали клад на Водянском городище под Волгоградом. По данным историка Андрея Лапшина, находка относится к смутному времени в Золотой Орде. Все монеты были отчеканены при ханах Хызре и Мюриде в 1360-1363 годах в самых больших городах Золотой Орды — Сарае и Гюлистане.

В те годы, вероятно, житель города спрятал клад и больше за ним не возвращался. Уточняется, что 23 медных монеты были сложены стопкой в холщовый мешочек.

Помимо этого, археологи нашли на городище многочисленные предметы ремесла и быта XIV века: посуду из глины и изделия из кости. Также на месте раскопок из земли был поднят якорь для лодки, исследованы остатки жилого дома середины XIV века.

Водянское городище — археологический памятник, остатки одного из городов Золотой Орды. Некоторые ученые указывют, что в этом месте в конце XIII-XIV веков был город Бельджамен. Сегодня же городище расположено по правому берегу Волги в Волгоградской области.

Ранее в Новгородской области была найдена старинная монета времен «Тысячи и одной ночи». Такой древний дирхам относится к раннему периоду второй династии арабских халифов Аббасидов. Ее использовали примерно в 765-785 годах.

Также в Калининградской области археологи откопали клад из 59 средневековых дирхамов VIII-IX веков. Уникальные монеты попались специалистам при обследовании средневекового селища в 1,2 километра от Вислинского залива.