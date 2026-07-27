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Забота о себе
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20:40, 27 июля 2026Забота о себе

Любителей долго сидеть в туалете предупредили о дефекационном обмороке

Врач Балаев: Сильное натуживание в туалете может вызвать дефекационный обморок
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Долгое сидение на унитазе способно навредить здоровью и вызвать дефекационый обморок, рассказал врач Алексей Балаев. Об этом он предупредил любителей сидеть в туалете с телефоном в беседе с изданием РИАМО.

По словам врача, дефекационный обморок происходит из-за того, что сильное натуживание в туалете снижает давление, раздражает блуждающий нерв и снижает артериальное давление. Когда человек резко встает, это приводит к обмороку. Балаев уточнил, что особенно это опасно для пожилых людей, гипертоников, а также тех, у кого есть проблемы с сердцем, и тех, кто принимает препараты от гипертонии.

Доктор добавил, что долгое сидение в туалете может вызывать и другие проблемы со здоровьем. Все дело в том, что, когда человек сидит на унитазе, в зоне малого таза повышается давление и застаивается кровь. Это может провоцировать геморрой и анальные трещины.

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Чтобы избежать этих проблем, Балаев призвал не превращать туалет в комнату отдыха. «Оставьте телефон за дверью, старайтесь укладываться в несколько минут. Не тужьтесь чрезмерно — при склонности к запорам решайте вопрос питанием, водой, клетчаткой. Вставайте плавно, без рывка, при головокружении задержитесь, посидите или обопритесь о стену. Если почувствовали дурноту — лучше присесть или прилечь, чтобы не упасть и не получить травму», — порекомендовал врач.

Ранее колопроктолог Игорь Долгопятов раскрыл три основные причины развития геморроя. Одной из них доктор назвал сидячий образ жизни.

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